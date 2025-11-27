Resmi Gazete'de herkesi ilgilendiren yeniden değerleme oranın yayımlandı.

Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniden Değerleme Oranı bu yıl, yüzde 25,49 oldu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK

Yeniden Değerleme Oranıyla; vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

TRAFİK CEZALARINDA DA DEĞİŞİM YAŞANACAK

Yeniden değerleme oranı ile trafik cezalarında da değişim yaşancak. Buna göre trafik cezaları şu şekilde olacak;

Mevcut ceza - 2026'da geçerli olacak ceza

* Kırmızı ışık cezası:

2.167 TL - 2.719,4 TL

* Yüksek ses cezası:

993 TL - 1246,1 TL

* Hız limitlerini yüzde 10-30 oranında aşma:

2167 TL - 2719,4 TL

* Hız limitlerini yüzde 30-50 oranında aşma:

4512 TL- 5662,1 TL

* Hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşma:

9.268 TL- 11.630,4 TL

* U dönüşü cezası:

993 TL-1.246,1 TL

* Muayenesiz araç kullanma cezası:

2.168 TL- 2.720,6 TL

* Plakasız motor cezası:

15.709 TL-19.713,2 TL

* Emniyet şeridi cezası:

9.268 TL-11.630,4 TL

* Yaya geçidi cezası:

4.512 TL- 5.662,1 TL

* Hatalı park cezası:

993 TL-1.246,1 TL

* Emniyetsiz araç kullanma cezası:

18.678 TL - 23.439,0TL

* Drift cezası:

46.393TL - 58.218,6TL

* Sahte plaka cezası:

46.302 TL - 58.104,4TL

* Hatalı sollama cezası:

2.168 TL - 2.720,6 TL

* Makas atma cezası:

46.393 TL - 58.218,6 TL

* Kask takmama cezası:

993 TL - 1.246,1 TL

* Telefonla konuşma cezası:

2.168TL - 2.720,6TL