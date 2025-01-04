BMGK, 2025'in ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, İsrail’in Gazze’deki hastanelere yönelik saldırıları ve kentteki sağlık krizi gündemi yer aldı. Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, acil toplantı oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail’in, Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığının 'endişe verici' olduğunu ve Gazze'nin kuzeyinde 'etnik temizlik' yapıldığını söyledi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de insan hakları felaketinin tüm dünyanın gözleri önünde devam ettiğini belirtti.

Kaynak: DHA