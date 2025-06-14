Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, TÖMER, VANYAŞAD ve Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilciliği tarafından ortak düzenlenen 2. Van Yerel Kitap Fuarı, 12-14 Haziran tarihlerinde Kent Meydanı’nda kitapseverleri ağırladı. Yazar söyleşileri ve imza günlerinin de düzenlendiği fuar bugün sona eriyor.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, TÖMER, VANYAŞAD ve Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilciliği’nin iş birliği ile organize edilen 2. Van Yerel Kitap Fuarı, 12 Haziran Perşembe günü Kent Meydanı’nda başladı. Üç gün boyunca 100’den fazla şair, yazar ve akademisyenin katıldığı fuarda, söyleşiler ve imza günleri de düzenlendi. Etkinlik, bugün sona eriyor.

YAZAR AYŞE ŞAHİN: KENTİMİZ İÇİN GÜZEL BİR ETKİNLİK

Fuarda bebeğiyle beraber okuyucularını karşılayan yazar Ayşe Şahin, fuar hakkında şunları söyledi:

“Bu benim katıldığım ikinci fuar. Daha önce de bir fuara katılmıştım. ‘Cam Kenarında Yolculuk’ adlı ilk kitabımı okuyucularla buluşturmak için buradayım. Bu fuar, kentimiz için gerçekten çok güzel bir etkinlik. Bölgede düzenlenen ilk fuarlardan biri olması açısından da önemli. Gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için böyle fuarların yapılması büyük bir ihtiyaç ve bu gerçekleşti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

YAZAR MUZAFFER YAZLIK: BU FUARLAR YAZARLAR İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Geçmiş dönemlerde yaşanmış gerçek hikayeleri kitaplarına taşıdığını söyleyen yazar Muzaffer Yazlık, “Yoksul Köy Asil Yaşam kitabının yazarıyım. Biz bu kitapları yazıyoruz ama bir de bu kitapların dağılması, dağıtması, halka tanıtılması meselesi var. Onun için bu fuarlar gerçekten biz yazarlar için çok önemlidir. Bu fuarı düzenleyen, tertip eden ekip arkadaşlara gerçekten can-ı gönülden çok teşekkür ederiz. Yerel yazarların eserlerini tanıtması için güzel bir organizasyon.” şeklinde konuştu.

YAZAR MÜŞTEHİR KARAKAYA: UMUDUMUZ İNSANLARIN KİTAPLARLA DAHA ÇOK İÇ İÇE OLMASI

Van’ın bilinen en yaşlı yaşayan yazarı Müştehir Karakaya ise fuarla ilgili düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Van'da uzun yıllar boyunca etkinlikler düzenlenmiyordu, kitap fuarları da bunlara dahildi. Ancak bir-iki yıl önce ilk kitap fuarı yerel düzeyde gerçekleşmişti. Bu yıl da aynı organizasyon tekrar yapıldı. Bu kitap fuarının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Umudumuz, insanların kitaplarla daha fazla iç içe olması.”

YAZAR ALBERT YETKİN: RENKLİ BİR ATMOSFER…

Fuarda renkli ve özel bir atmosferin var olduğuna dikkat çeken yazar Albert Yetkin, “Kitap fuarları genellikle birçok ilde düzenleniyor, ancak Van'da bu kadar çok yazarın bir araya geldiği bir fuarda gerçekten özel ve renkli bir atmosfer oluşuyor. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yetkili birimlere ve destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.