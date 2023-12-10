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Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor.

Yurdu etkisi altına alan yağış, Zonguldak'ta heyelana neden oldu.

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta meydana gelen heyelanda tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

Bölgeye hızla yönlendirilen AFAD ekipleri, evin yıkılması sonucu içeride oldukları değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışmaya başladı.

Çalışma sırasında ikinci bir heyelanın meydana gelmesi sonucu aralarında ekiplerin olduğu 21 kişi yaralandı.

Çalışmalar gece durdu, sabah yeniden başladı

Ekiplerin anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları bölgedeki risk nedeniyle durduruldu.

Bölgede bulunan evler de güvenlik tedbiri alınarak tahliye edildi.

Sabah saatlerinde heyelan yaşanan bölgede enkaz altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Gün ağarınca heyelanın şiddeti ise gözler önüne serildi...

"İki vatandaşımız göçük altında"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Zonguldak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Karaoğlu, "Dün saat 19.53 civarlarında Zonguldak merkez ilçe, Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta bir heyelan, toprak kayması meydana geldi. Bu toprak kaymasında tek katlı ev zarar gördü. İki vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Perihan Çakar 82 yaşında, oğlu Sait Çakar 51 yaşında.

İhbarı alır almaz, AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyemizin ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık ekipleri ve TTK'nın madencileri, bölgeye intikal etti ve arama-kurtarma faaliyetleri başladı." dedi.

Karaoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bir taraftan da yağmur da yağmaya devam ediyordu. Saat 22.10 civarlarında arama-kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlarımızın üzerine maalesef ikinci bir heyelan, toprak kayması yaşandı. Arama-kurtarma faaliyetlerine katılan 21 arkadaşımız yaralanmış ve hastanelerimize tedavi müracaat etmişlerdir. Bu 21 arkadaşımızın 15’i ayakta, tedavileri yapılarak taburcu edildiler.

Şu anda 6 arkadaşımızdan 4’ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2’si Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Birisinin ayağında kırık var. Diğerlerinde doku zedelenmesi var ve tedavileri şu anda hastanelerimizde devam ediyor.

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan Zonguldak'ta heyelan sonucu yaralananlar ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında Zonguldak Asma mahallesi Tulumbaüstü sokakta bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür. Göçük altında kalan iki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle başlanmış olup, arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır.