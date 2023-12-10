Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber/ Uğur Mengeş

Van Gölü Aktivistleri ve Spor Kulübü, bugün Esrük Dağı Zirve Tırmanışı gerçekleştirecek.

Van Gölü Aktivistleri ve Spor Kulübü, dağcılık grubuyla birlikte, Ünseli’de bulunan 2965m rakımlı Esrük Dağı’na tırmanış gerçekleştirecek.

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak olanların; doğa yürüyüşüne uygun, su geçirmez bot, baton, tozluk, eldiven ve hava durumuna göre kıyafet seçimi yapması gerektiği hatırlatıldı.

Tırmanış gerçekleştirilecek Esrük Dağı’na ilişkin de bilgi verilirken, dağın zirvesine yakın kısmının karla kaplı olduğu bildirildi. Yeme ve içmenin bireysel olacak karşılanacağı etkinlik için bugün hareket edilecek.

Hareket yeri ve saatleri şu şekilde açıklandı;

- Van Merkez (Kurtuluş Parkı): 10 Aralık 2023, saat 06.00’da hareket.

- Tatvan Merkez (Saat Kulesi): 10 Aralık 2023, saat 05.00’te hareket.

- Erciş Merkez (Ercişli Emrah çay bahçesi): 10 Aralık 2023, saat 06.30’da hareket.