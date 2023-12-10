Tahmini Okuma Süresi: dakika

VEDAŞ, bugün Van'ın 5 ilçesinde planlı bakım onarım çalışması gerçekleştirecek. Yapılan olan çalışmalar nedeniyle 5 ilçedeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.

Enerji kesintisinin uygulanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Serhat, Karşıyaka, Seyit Fehim Arvasi, Bostaniçi, Karakoç, Dibekli, Yatıksırt, Ağzıkara, Dereüstü, Yukarı Güneyce, Ortanca, Değirmenarkı, Aşağıçitli, Baklatepe, Irgat, Arıtoprak, Kaymaklı, Çalımlı, Aktaş, Beşçatak, Yalınağaç, Gövelek, Erçek, Karpuzalanı, Sarmaç, Kavuncu, Köşebaşı, Değirmenköy Mahallelerinde.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Süphan, Şabaniye ve Kavurma Mahallelerinde

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Adıgüzel, Atmaca, Akçaören, Ermişler, Satıbey, Bağdaşan, Ocaklı, Özkaynak, Aşıt, Koçköy, Sağlamtaş, Akçift, Esenpınar, Otluca, Karaağaç, Kumluca, Gedikbulak, Hıdırköy, Ayanıs, Dilimli, Gülsünler, Yumrutepe, Değirmenözü, Kolsatan, Özyurt, Pirgarip, Tevekli, Yemlice, Alaköy, Yeşilsu, Çakırbey, Çolpan, Tabanlı, Ağartı, Göllü, Meydancık, Şahgeldi, Dağönü, Güvençli, Halkalı, Kasımoğlu, Yaylıyaka, Yeniköşk, Derebey, Mollakasım, Kozluca, Gedelova, Alabayır, Beyüzümü, Yalnızağaç, Çomaklı, Gölyazı ve Çobanoğlu Mahallelerinde.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Boyaldı, Yukarıayazca, Gültepe, Sugeçer, Hazine, Yukarı Mollahasan, Bağrıaçık, Çamurlu, Yukarı Çavdarlık, Aşağı Mollahasan ve Karlıyamaç Mahallelerinde.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Umut Ve Elaçmaz Mahallelerinde