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AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı, 4. Mahalle başkanlığını Erçek’te açtı. Açılışa AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, AK Parti Belediye Başkan Aday Adayları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Erçek Mahalle Başkanı Koçali Uygar: “İlçemizde bir rüzgar var, bu rüzgarın adı İpekyolu rüzgarı. Yavuz Kuşan ile çalışmaktan şeref duyuyorum. Flamingoların başkenti olan Erçek’te kazanan AK Parti olacak” dedi.

Erçek mahalle başkanlığı açılışında konuşan AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, ‘’Kıymetli Erçekliler herkesin ismini tek tek zikredemesem de karşımda gördüğüm yüzlerin Erçek için yapmış oldukları hizmetin şahidiyim. Hepinizin huzurunda tekrar Allah razı olsun diyor, teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“ERÇEK HER ZAMAN KIYMET VERDİĞİM BİR YER OLMUŞTUR”

İlçe Başkanı Kuşan, “Erçek benim için her zaman kıymet verdiğim bir yer olmuştur. Dolayısıyla buraya geldiğim zaman beni bir heyecan sarıyor ve bu heyecanı bana yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz birbirinizden farklı ve kıymetli insanlarsınız. Allah eksikliğinizi vermesin. Bu açılışlarımızın 4. sü oluyor, inşallah bundan sonrasında da devam edecek, yani bütün mahallelere ulaşmaya çalışacağız. Bundan böyle Erçekliler ve Ak Parti arasında uzun bir köprü yok, hemen yanı başınızda bir mahalle başkanlığı ofisiniz olacak.’’ sözleriyle Erçek’e verdiği öneme değindi.

Erçek mahalle başkanlığının açılmasının (parti olarak) vatandaşa ulaşılabilir olmak adına önemli olduğunu belirten Kuşan, “Burada mahalle koordinatörünüz, mahalle başkanınız olacak. Varsa sorununuz, sıkıntınız onlarla irtibata geçeceksiniz, onlar da bize iletecek. Bizler de sizler için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda buranın açılışında emeği geçen bütün teşkilat mensubu dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

ERÇEKLİLERE DOĞALGAZ VADETTİ

İpekyolu İlçe Başkanı Kuşan, “Az önce Fahrettin Bey’i dinlediğimde doğal gaz sorunundan bahsetti. Biz Van’a geldiğimizde Vali Mithat Bey Mahallesi olsun Yalı Mahallesi olsun bu sorunla karşı karşıyaydı. Allah’a şükürler olsun onların sorunlarını aştık ve hallettik. Şimdi sıra Erçek’te, en kısa zamanda Aksa ile görüşeceğiz ve onları adım atmaya zorlayacağız. Bu zamana kadar Erçeklileri hiçbir zaman yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonra da bırakmayacağız.’’ diyerek Erçek’in doğalgaz sorununu gidereceklerini vadetti.

“BU SENE ÇOK HEYECANLIYIZ”

Gelecek yerel seçimlerde başarılı olacaklarına dair sarsılmaz bir inancı olduğunu söyleyen Kuşan, "Değerli dostlar malumunuz yerel seçimler geliyor. Ben şunu hissediyorum ki; Allah’ın izniyle adım adım yaklaştığımız İpekyolu Belediyesini sizlerin sayesinde, sizlerin izniyle kazanacağız. Herkese duyurumdur ki, bizler bu sene çok heyecanlıyız. Göreve başladığım üç aylık süreçte tüm mahalle ve köyleri gezdim. Buralarda yirmi yıl önce yapılması gereken şeyler yarım kalmış. Sizden birilerinin artık seçilmesi gerekiyor. Öyle ki ona kolayca ulaşabilesiniz, hizmet alabilesiniz. Birbirinden kıymetli aday adaylarımız var. Değerli dostlar ümitvarım, heyecanlıyım ve dostlarımın gözlerindeki ışık bizi zafere ulaştıracaktır. Sizleri şimdiden müjdeliyorum, İpekyolu Belediyesi Erçek’e, Van’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kuşan ve partililer, kurdeleyi keserek Erçek mahalle başkanlığının açılışını yaptı.