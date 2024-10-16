Can Kaybı Olmadı, Ama Tedirginlik Sürüyor

Malatya’da yaşanan deprem sonrasında can kaybı ve yaralanma olmadığının belirtilmesi, aileler için bir nebze olsun rahatlatıcı bir gelişme oldu. Ancak, birçok velinin çocuklarını okullardan alabilmek için harekete geçtiği bildiriliyor. Depremin etkileri nedeniyle Diyarbakır ve Elazığ gibi illerde de panik yaşanırken, okulların durumu hakkında resmi açıklamalar bekleniyor. Eğitimciler ve öğrenciler, 17 Ekim Perşembe günü okulların açık olup olmayacağını merakla takip ediyor.

Yetkililerden Açıklamalar Geldi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yapılan saha çalışmalarında kayda değer bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade etti. Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de, şu ana kadar herhangi bir sorun tespit edilmediğini belirtti. Ancak, okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklamanın yapılmamış olması, belirsizliği artırıyor. Öğrenciler ve aileler, 17 Ekim için kesin bir yanıt bekliyor.