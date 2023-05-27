Olay, Silivri'nin Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Mehmet A., tartışma sonrası annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı da yaraladı. Anne ile kızı olay yerinde ölürken Semiha Bağ ise hastanede hayatını kaybetti.

ÜZERİNDE 3 BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Mehmet A. gözaltına alınırken üzerinde 3 bıçak ele geçirildiği öğrenildi.

MADDE BAĞIMLISI İDDİASI

Öte yandan, şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı gencin psikolojik sorunlarının olduğu ve asosyal bir kişiliğe sahip olduğu öğrenildi.iha