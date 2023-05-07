Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özer, seçim sonrası eğitime bir gün ara verileceğini öğretmenlerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Özer'in açıklamaları şöyle:

"Vatandaşlarımızda son 20 yılda sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz. Birinci turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan sayın cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum.

Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız

"45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI DA YARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." Ajanslar