Wanhaber – Özel

2020 yılında, Van Valiliğinin öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Bankasının ortak çalışmalarıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var '' projesinin protokol imza töreni gerçekleştirilmiş ve söz konusu projeye start verilmişti.

Koyunculuk projesi ile çiftçilere 1 yıl ödemesiz, sıfır faizli, 5 yıl vadeli kredi imkânı sunuluyor. Söz konusu proje ile her çiftçiye 100 koyun olmak üzere 10 bin çiftçiye 1 milyon koyun verilmesi hedefleniyor. Şartları sağlayan çiftçiler, projeden faydalanmak için başvuru yapabiliyor.

Proje kapsamında, şimdiye kadar bin 173 çiftçiye 116 bin 620 koyun dağıtıldığı öğrenildi.

Koyun sayısı bakımından zirvede olan kentte koyunculuğun daha da geliştirilmesi için önemli görülen projeye çiftçilerin başvurarak faydalanması bekleniyor.

Umut Tarhan