Wanhaber – Özel

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine saatler kaldı. Yarın sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek olan vatandaşlar, saat 08.00’den itibaren oyunu kullanmaya başlayacak ve oy kullanma işlemleri 17.00’ye kadar devam edecek.

Oy kullanmaya giden seçmenler; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini yanında bulundurmak durumunda aksi halde oy kullanamayacak.

700 bini aşkın seçmenin bulunduğu Van’da en çok seçmen İpekyolu ilçesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Listede bulunmasına rağmen Muharrem İnce çekildiğini açıklamıştı. Yurt içi ile yurt dışında toplam 64 milyonu aşkın seçmen bulunuyor.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik