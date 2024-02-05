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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın gümrüklerde ele geçirilen silahlar ve tarihi eserlere dair yazılı soru önergesine cevap verdi.

Gümrüklerde yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi

Bolat, geçen yıl Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda 104 tabanca, 59 tüfek, 5 bin 383 fişek, 7 bin 144 mermi, 9 kesici ve delici alet, 11 bin 448 silah parçası ve aksesuarının ele geçirildiğini açıkladı.

Yakalamaların büyük çoğunluğunun Cilvegözü ve Karkamış Sınır kapılarında gerçekleştiğini belirten Bolat, bu olayların Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini ifade etti.

Soruşturmaların Cumhuriyet savcılıklarının talimatıyla yürütüldüğünü vurgulayan Bolat, konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını belirtti.

3 bin 924 kültür varlığı ülkeye geri kazandırıldı

Gümrük kapılarında ele geçirilen tarihi eserlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bolat, şunları kaydetti:

Bakanlığımızca 2023 yılında 19 farklı olayda 1 milyon 347 bin lira değerinde 3 bin 924 kültür varlığı ele geçirilmiştir. 19 yakalama olayının 13'ü hava, 2'si deniz ve 3'ü kara gümrük kapılarında, geriye kalan bir olay ise şehir içinde gerçekleşmiştir.

Olay sayısı değerlendirildiğinde İstanbul Havalimanı'nın öne çıktığı görülmektedir. Yakalanan eşya miktarı ve değeri göz önüne alındığında ise Adana Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Kayseri Havalimanı ve Mersin/Taşucu Limanı öne çıkmaktadır.