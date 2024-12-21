Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şükran Sevimli’nin başkanlık edeceği kongre 23 Aralık Pazartesi ile 25 Aralık Çarşamba günleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Ulusal ve uluslararası alanda etik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanları ve akademisyenlerin bilgi aktarımlarının yanı sıra doktora ve tıp fakültesi öğrencilerinin üretken bağlantılar kurmaları, fikir alışverişinde bulunmaları, işlevsel ve profesyonel fırsatları sunmayı amaçlayan ‘1. Doğu Anadolu Biyoetik ve Tıp Etiği Kongresi’ Pazartesi günü başlıyor.

Kongre Başkanı Doç. Dr. Şükran Sevimli, ülkemizde deontolojiden, tıp etiğine ve biyoetiğe doğru yapılan akademik yolculuğun en önemli basamağı olan tıp etiği eğitimini ve günümüzde yaşanan sorunların ele alınacağı kongre hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“FIRSAT SUNACAK”

Doç. Dr. Sevimli, “Bu toplantı geçmişle süreklilik perspektifinden, modern ilerlemenin ortaya çıkardığı beklentilerin, hasta hakları, araştırma etiği, bakım etiği, bilimsel etik gibi tıp etiğiyle farklı konulardaki etik prensiplerin ve etik eğitiminin öneminin daha iyi anlaşılması; günümüzdeki ve gelecekteki zorlukları öngörmek için farklı bakış açılarının değerlendirilmesi; tıp etiğiyle ilgilenen katılımcılar arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi için bir fırsat sunacaktır.” ifadelerine yer verdi.

ÇOK SAYIDA KONUŞMACI OLACAK

Prof. Dr. İlter Uzel, Prof. Dr. Berna Arda, Prof. Dr. Nüket Örnek Büken, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu Yüksel, Prof. Dr. Çağatay Üstün, Prof. Dr. Hanzade Doğan, Prof. Dr. Murat Civaner, Prof. Dr. Gülay Yıldırım, Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, Prof. Dr. Gürkan Sert, Prof. Dr. Oya Öğenler, Prof. Dr. Elif Vatanoğlu-Lutz, Doç. Dr. Mukadder Gün, Dr. Öğretim Üyesi Müge Demir gibi isimlerin de konuşmacı olarak katılacağı 1. Doğu Anadolu Biyoetik ve Tıp Etiği Kongresinde önemli konular ele alınacak.

Kongrede ele alınacak konu başlıkları şu şekilde olacak; Medeniyetimizde Sağlıkta Etik-Ahlaki Değerler, Tıp Etiği Eğitimi, Türk Tıbbının Gelişimine Eleştirel Bakış Ve Deontolojiden Etik’e Geçiş, Tıp Eğitiminde Etiğin Yeri- İşlevi, Araştırma Ve Yayın Etiği, Çevresel Biyoetik, Tıbbın Etik Özelinde Yaşanan Anakronizm Ve Fantazmagorik Sorunlar, Yapay Zekâ, Etik Ve Eğitim, “Şehir Hastanesi” İçin Yok Edilen Hastaneler, Yoğun Bakımda Tıbbi Yararsızlık, Saglık Sistemindeki Sorunlar Talimatlarla Çözülebilir Mi?, Hasta Ve Sağlık Çalışanı Hakları, Hekim İntiharları Ve Mahremiyet, Tıp Fakültesinden Her Şey Çıkar, Arada Bir Hekim Çıkar Oksitosin Tıp Ve Sanat Platformu, Helsinki Bildirgesi Araştırmacılara Ne Söylüyor?, Hastane/Klinik Etik Kurullar.