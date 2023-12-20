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Zonguldak'ın Acılık Caddesi üzerinde korkınç bir kaza meydana geldi...

Mehmet K. idaresindeki otomobil, İstasyon Caddesi’ne seyir halindeyken geçitten ilerleyen yük treni, otomobile çarparak sürüklemeye başladı.

Yaklaşık 30 metre boyunca sürüklenen otomobilin içinde sürüklenen aile, büyük korku yaşadı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Makinistin treni durdurmasıyla birlikte çevredeki vatandaşların imdadına yetiştiği sürücü Mehmet K., eşi Melek K. ve 3 yaşındaki çocukları Yiğit K., hurdaya dönen araçtan çıkartılarak yol kenarına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tren olay yerinden kaldırıldı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tren, olay yerinden kaldırıldı. Otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.