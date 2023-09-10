Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.
Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
1 kişi öldü 36 kişi yaralandı
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada araçlardaki 1 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
ENSONAHBER