İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu ile beraber 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, dün katıldıkları Nevruz programında, wanhaber’e; Ekrem İmamoğlu’na yönelik alınan gözaltı kararını değerlendirdi.

ZEYDAN: TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE BİR KAZANIMI OLMAYACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararın yanlış olduğunu dile getirerek eleştiren Zeydan; “Siyasete bu tür müdahale etmek demokratik ortamlarda kabul edilecek bir durum değil fakat bu son dönemlerde maalesef müdahale etme girişimleri ile karşı karşıyayız. Bunun Türkiye’ye, Türkiye halklarına, Türkiye’nin geleceğine bir kazanımı olmayacaktır. Türkiye ancak hukukunu, adaletini, demokrasisini, olması gereken noktaya çıkarırsa bu yoksullukla baş edebilir.” dedi.

“İHTİYAÇ OLAN, ADALETİN TESİS EDİLMESİDİR”

Bu durumun Türkiye’ye kazandıracağı olumlu bir yanının olmadığını söyleyen Zeydan, “Türkiye’nin ihtiyacı olan durum; belediye başkanlarının, belediye eş başkanlarının, siyasetçilerinin gözaltına alınması değil, hukukun ve adaletin tesis edilmesidir. Siyasetçiler sandıkta birbiri ile hesaplaşmalıdır. Bu durumun Türkiye’ye kazandıracağı olumlu bir yanı yok, umarız barış ihtimallerinin bu kadar yükseldiği bir ortamda bu tür kararlardan bir an önce dönerler. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, gözaltına alınan tüm siyasetçiler serbest bırakılır. Temennimiz bundan önce de, yıllardır cezaevlerinde tutulan diğer bütün siyasetçiler de serbest bırakılır ve Türkiye normalleşir.” sözlerine yer verdi.

ŞEDAL: İSTANBULLUNUN İRADESİ YOK SAYILDI

Neslihan Şedal ise yaptığı konuşmada, “Bugün, halkın iradesini yok sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıklamasının ardından istenmeyen durumlar yaşandı. Önce bir diploma krizi gündeme getirildi, ardından sabah saatlerinde gözaltına alındığını gördük. Bu yalnızca bir kişiye yönelik bir müdahale değil, milyonlarca İstanbullunun iradesi yok sayılmış oldu” diye konuştu.

“Halkın iradesine saygı gösterilmeli” diyen Şedal, “Bir kez daha halkımızın Nevruz Bayramı’nı kutluyor ve iktidarı da halkların iradesine karşı saygı duymaya davet ediyorum.” ifadelerine yer verdi.