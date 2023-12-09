Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlçenin Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluk ve 1,5 kilometre genişliğe sahip alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmalarında yeni buluntular ortaya çıkarıldı.

Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılarda, üzerlerine antik kentin krokisinin çizildiği kerpiç parçalarına rastlandı.

Daha önce Aramice yazılmış 5 kitabe, 4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre uzunluğunda sur duvarları ve 10 metre çapında oval şekilli kale burcunun da ortaya çıkarıldığı antik kentteki kazılarda, krokilerin çizildiği kerpiç parçalarının bulunması akademisyenleri heyecanlandırdı.

"Devamının gelmesi bizim için önemli"

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, depremlere dayanıklı olması için kalenin sur duvarlarının harçla değil kırlangıç kuyruğu tekniğiyle birbirlerine kenetlenerek inşa edildiği söyledi.

Kazılarda daha önce de 10 metre çapında oval şekilli burçla karşılaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burç kalıntılarının atık toprakları içinde iki kerpiç parçası ele geçti. Bunların üzerindeki desenler, antik kentin ızgara planının küçük bir şemasını oluşturması açısından bizi heyecanlandırdı. Devamının gelmesi bizim için önemli. Kerpiçler, üzerlerinde bir antik kent krokisinin çizildiğini göstermesi açısından önem arz ediyor. İlerleyen aşamalarda diğer parçaların da elimize geçeceğini tahmin ediyoruz. Antik kentin en güzel özelliği batısında sitadel dediğimiz yerleşim biriminin olması. Burada saray bölümü, tapınak ve antik kent kapılarının olduğu yerler de var. Bunları gelecek yıllarda açmayı düşünüyoruz. "

"Burayı turizm merkezi haline getireceğiz"

Kazı çalışmalarının yürütüldüğü bölgede inceleme yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, kazı çalışmalarına her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Kazılarda önemli bulgulara rastlandığını anımsatan Karaloğlu, "Izgara planlı kentin şemalarının çizilmiş olduğu kerpiç parçaları bulundu. Yeni kalıntılara daha ulaşılacağını ümit ediyoruz. Dünya tarihine, ülkemiz tarihine ve Erciş ilçemizin tarihine ışık tutacak, ilçemizi ekonomik, kültürel açıdan etkileyeceğine inandığımız kazılara her türlü desteği veriyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda burayı bir turizm merkezi haline getireceğiz. Bunun için de bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.