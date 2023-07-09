Emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Örneğin, 7 bin 550 lira olan emekli aylığı 9 bin 437 liraya, 8 bin lira 10 bin liraya, 8 bin 450 lira 10 bin 562 lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 liraya, 8 bin 800 lira olan emekli aylığı da 11 bin liraya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

MEMUR EMEKLİSİNE 9 BİN 877 LİRA

En düşük memur emekli aylığı yüzde 25 artışla 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 877 liraya çıktı.

Yeni zamla birlikte memur emeklisi; müsteşar 35 bin 771 lira, genel müdür (1/1) 31 bin 783 lira, profesör (1/4) 28.350 lira, şube müdürü (lisans ¼) 14 bin 810 lira, kaymakam 1. Sınıf 20 bin 871 lira, pratisyen hekim (1/4) 25 bin 906 lira, öğretmen (1/4) 14 bin 810 lira, başkomiser (1/4) 14 bin 189 lira, polis memuru (1/4) 14 bin 935 lira, hemşire (1/4) 14 bin 810 lira, avukat 14 bin 810 lira alacak.

EN DÜŞÜK SSK, BAĞ-KUR AYLIKLARI

Yüzde 25'lik zam kök aylıklar üzerinden gerçekleştirildi.

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.

En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR

Dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 7500 liraya yükseldiğinde yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 3 bin 750 lira, yüzde 25 hissesi olan da 1875 lira maaş farkı dâhil yeni ödeme alacak.

ZAMLI AYLIKLAR NE ZAMAN YATRACAK?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zamlı aylığını bu ay alacak. Yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İlk ödeme 15'inde memur emeklilerine yapılacak. SSk, Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında alacak.

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.

SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 25 zamla birlikte mevcut ve zamlı emekli memur aylıkları şöyle:

En düşük memur emekli aylığı7902/9.877 lira

Müsteşar (1/1)28.729/35.911 lira

Genel müdür (1/1)25.427/31.784 lira

Profesör (1/4) 20.542/28.350 lira

Şube müdürü (lisans ¼)9.978/14.810 lira

Kaymakam 1. Sınıf(1/4) 16.753/20.871 lira

Pratisyen hekim (1/4) 17.488/25.906 lira

Memur (lisans ¼)7.812/12.062 lira

Öğretmen (1/4)11.833/14.810 lira

Başkomiser(1/4) 12.151/15.189 lira

Polis memuru (1/4)11.833/14.935 lira

Mühendis (1/4)11.848/14.810 lira

Hemşire (1/4) 11.833/14.810 lira

Teknisyen (lise) 8506/10.633 lira

İmam/hatip 11.833/14.810 lira

Avukat (1/4)11.848/14.810 lira

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Mevcut - Zamlı aylık....

7.500 lira 9375 lira

7.550 lira 9.437 lira

7.600 lira 9.500 lira

7.650 lira 9.562 lira

7.700 lira 9.625 lira

7.800 lira 9.750 lira

7.850 lira 9.812 lira

7.900 lira 9.875 lira

7.950 lira 9.938 lira

8.000 lira 10.000 lira

8.100 lira 10.125 lira

8.200 lira 10.250 lira

8.250 lira 10.312 lira

8.300 lira 10.375 lira

8.400 lira 10.500 lira

9.000 lira 11.250 lira

9500 lira 11.875 lira

10.000 lira 12.500 lira

mynet