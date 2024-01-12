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Deprem bölgesinde konutların inşaası sürüyor, öte yandan İstanbul'da beklenen büyük depremden dolayı kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Ancak inşaat maliyetlerinin yanı sıra işçi sorunu da yaşanıyor.

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nden Sadi Özdemir'e konuşan bazı inşaat şirketleri günlük 2 bin TL'ye işçi bulamadıklarından şikayet ediyor.

Sinpaş GYO Başkan Vekili Ahmet Çelik, Türkiye’nin deprem ve dönüşüm başlıkları altında çok stratejik projeleri olduğunu belirtiyor ve bu nedenle de stratejik kararlar alınmasını öneriyor. Çelik, şöyle konuşuyor:

“Aslında inşaattaki işgücü kaybı son yıllarda oldu. 2018’den beri sektörde çok sert durağanlık yaşandı. Ciddi küçülme oldu ve işgücümüz başka alanlara kaydı. Yurt dışına gidenler de çok oldu. Yerlerine yeni işgücü de gelmedi ve açık gittikçe büyüdü. Taşeronlar da işini yetiştiremiyor. Kim daha çok verirse oraya gidiyor.

Şu anda işçilerimiz saha mühendisinden iki üç misli daha yüksek ücret alabiliyor. Deprem ve dönüşüm kapsamındaki stratejik projeler aksamamalı. Yurt dışı müteahhitlik firmalarımızın tecrübelerinden faydalanalım. Onlar yıllardır yurt dışında işçi çalıştırıyor. Bu dönemde yurt dışından işçi getirilebilir. Çünkü hayati stratejik işlerimiz var. Geçmişte İstanbul Hava Limanı yapılırken bazı iş makineleri operatörleri, kamyon şoförleri bulunamamıştı. Çözüm olarak yurt dışından getirilmişti.”

YURT DIŞINDAN İŞÇİ GETİRMEK GEÇİCİ OLARAK KOLAYLAŞTIRILSIN

TORKAM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, inşaat sektöründe işçi sıkıntısının çok büyük olduğunu söylüyor. Dereli şöyle konuşuyor:

“Bence, inşaatta işgücü maliyeti yüzde 110’un da çok üzerinde artmıştır. Bunu hepimiz işlerimizde görüyoruz. Sektör uzun süredir sıkıntıdaydı ve depremlerden sonra canlanma oldu. Çünkü yıkılanların yerine yenileri yapılması için yüzlerce şantiye kuruldu. Bir yandan da kentsel dönüşüm hızlandı. Özellikle deprem bölgesindeki inşaatlarda işçi ve teknik eleman sıkıntısı çok büyük. Bence çözüm için yurt dışından geçici olarak işçi getirmenin kolaylaştırılması lazım.

Şu anda herkes bir başkasının taşeronunu, işçisini ayartmaya çalışıyor. İşgücü talebini dengelemek için yurt dışından uzman ekipler getirmenin önü açılmalı. Cezayir, Özbekistan, Kırgızistan’dan getirilebilir. Eskiden biz oralara götürüyorduk şimdi buraya getirebiliriz. Deprem olduğunda devletimiz prefabrik ihracatını nasıl yasaklamıştı? Haklı olarak bu tedbiri almıştı. Şimdi de işçi takviyesi gerekiyor ve buna çözüm bulunmalı. Tabii ki buna buna süre konulsun, 2 ya da 3 sene süreli işçi getirilsin. Sektör ve piyasa normalleşince son bulur. Bu geçici çözüm maliyetleri dengeler, enflasyonu da olumlu etkileyebilir.”

HER HAFTAYA YÜZDE 10 EKSİK İŞÇİYLE BAŞLIYORUZ

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan da deprem bölgesindeki şantiyelere çok yoğun işçi göçü olduğunu söylüyor ve “Şu anda İstanbul’da iki şantiyemiz var. Her hafta işe yüzde 10 eksilen işçiyle başlıyoruz. Ya deprem bölgesinden çok iyi ücret teklifi alıp gidiyorlar ya da ‘yurt dışında iş bulduk abi’ diyorlar.

Aslında inşaat sektörü deprem projeleri hariç eskiye göre çok küçülmüşken ilginç şekilde işçi krizi büyüyor. Şimdi kentsel dönüşüm nasıl hızlanacak? Ülkemiz ‘beyaz yakalılar ülkesi’ oldu, mavi yaka bulamıyoruz” diyor. Babacan, Türkiye’nin müteahhitlikte dünya çapında iddialı olduğunu hatırlatıyor ve işgücü sorununun orta ve uzun vadede de çözümlenmesi gerektiğini söylüyor. Babacan, şöyle konuşuyor:

“Nitelikti mavi yakalı işçi için meslek okulları ya da kısa dönemli eğitim kurumları yaygınlaşmalı. Bu konuda destek ve teşvikler attırılmalı. Mühendis bulmakta pek zorlanmıyoruz. Bu durum kentsel dönüşümü olumsuz etkiler. Biz bile şu anda iki proje yapıyoruz ama 9-10 projeyi de bekletiyoruz. Zaten finansmana erişimde hem şirket hem vatandaş açısından sıkıntı var. Yabancı satış da çok düştü.”

2 BİN LİRA YEVMİYEYLE İŞÇİ BULAMIYORUZ

Nexonya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural, inşaat maliyetlerindeki artışın konut fiyatlarını doğrudan etkilediğini, işçilik maliyetlerindeki artışın çok yüksek olduğunu söylüyor. Vural, şöyle konuşuyor:

“Konut sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak genel merkezimizde 50 çalışanımız var. Şantiyelerde ise yaklaşık 400 çalışanımız var. Gebze ve Pendik’te iki yeni proje daha hayata geçireceğiz. Bunun için taşeron firmalardan sağlayacağımız istihdamlar dışında firma bünyesinde de en az 30 personel istihdamına ihtiyaç duyacağız.

Şantiyelerimizde ise 300 personel alımı daha yapacağız. Proje müdürü, şantiye sorumlusu, saha mühendisi, inşaat mühendisi başta olmak üzere yeni istihdam alanlarımız için yakında personel alımına başlayacağız. Ancak son dönemlerde kalifiye eleman konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Günlük 2 bin TL yevmiyeye dahi çalışan bulmakta zorlanıyoruz.”