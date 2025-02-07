Yozgat'da 2 gün önce başlayıp halen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışından dolayı il merkezindeki cadde, sokak, çatı ve araçlar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yürüttü.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizledi.

Çapanoğlu Büyük Cami esnafı da yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yemledi.

Kar yağışıyla güzel görüntülerin oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Duran Özer, uzun süredir bekledikleri kar yağışının iki gündür sürmesinden memnun olduklarını belirtti.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 27 mahalle ile 54 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, dünden bu yana kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 168 yerleşim yerinden 137'sinin yolunu açtı.

Bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yürüten ekipler, kapalı 31 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çarşı merkezindeki cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında kar temizliği yapan ekipler, soğuk havanın etkisiyle buzlanma oluşan noktalarda da tuzlama yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Yüksekova ilçesinde de ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yentür, "Yolu kapalı olan köylerdeki hastalarımıza ulaşmak ve yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için yoğun çaba harcıyoruz. Kapalı köy yollarını da kısa sürede ulaşıma açacağız." dedi.

Kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 23 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkisini gösteren kar nedeniyle 23 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte soğuk hava etkili oluyor.

Kars

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü. Karla kaplanan il merkezine bağlı köyler, dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde ise kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Celal Gök, iki gündür kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kara ihtiyaç vardı. Kayak merkezi için kar olmadı mı turizm olmuyor." dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Kars-Erzurum güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Sivas

Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 374 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 374 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Yol açma çalışmalarında, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Elazığ

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün etkili olan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle merkezde 7, ilçelerden Ağın'da 5, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 13, Keban'da 11, Kovancılar'da 10, Palu'da 2 ve Sivrice'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, 59 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 336 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor

Ardahan

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 28 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Bartın

Kentte kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60, kent merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, merkez ilçede 16, Ulus'ta 13, Amasra'da 3 ve Kurucaşile ilçesinde 2 olmak üzere il genelinde 34 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri Bartın-Kastamonu, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

Zonguldak

Kentten önceki gün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonucu 142 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ilçede 13, Devrek'te 60, Gökçebey'de 3, Çaycuma'da 10, Karadeniz Ereğli'de 42, Alaplı'da 5 ve Kozlu'da 9 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin kar küreme çalışmaları sürüyor.

Düzce

Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Sinop

Bölgede üç gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verilen şehirde, emniyet ve jandarma ekipleri yol güzergahlarında önlem alarak sürücülere kış lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarına devam ettiği kentte ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Çok sayıda balıkçı teknesi, kent limanına sığınarak burada bekleyişe başladı.

Valilikten yapılan açıklamada ise kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği vurgulanarak, vatandaşlardan kar, sağanak, fırtına ve buzlanmaya karşı dikkati olmaları istendi.

Trabzon

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle Araklı'da 3, Çaykara'da 9, Dernekpazarı'nda 4, Köprübaşı'nda 3 ve Maçka'da 2 olmak üzere toplam 21 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun​​​​

Giresun'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 432 köy yolundan 272'si ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezinde 13, Alucra'da 18, Bulancak'ta 15, Çamoluk'ta 5, Çanakçı'da 3, Dereli'de 23, Doğankent'te 1, Espiye'de 6, Görele'de 24, Güce'de 2, Keşap'ta 10, Piraziz'de 3, Şebinkarahisar'da 7, Tirebolu'da 17 ve Yağlıdere'de 13 olmak üzere kapalı durumdaki 160 köy yolunda çalışma yapıyor.

Rize

Rize'de etkili olan kar sebebiyle Ardeşen'de 8, İkizdere'de 9, Çamlıhemşin 2 ve Fındıklı'da 1 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar ve tipi nedeniyle kent merkezinde 89, Kelkit'te 75, Köse'de 14, Kürtün'de 34, Şiran'da 63 ve Torul'da 37 olmak üzere 312 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 101. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresine bağlı 68 personel, 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri cadde, sokak ve yan yollarda birikmiş karları temizlemeye çalışıyor.

Bayburt

Bayburt'un Demirözü ilçesinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar sebebiyle ilçeye bağlı 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokakları temizlediği ilçede, Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Hafta başında yüksek rakımlı ilçelerde başlayan kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini artırdığına işaret edilen açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin her saat çalıştığı anlatıldı.

Açıklamada, Korgan'da kar kalınlığının 90 santimetreye, Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru ve Ulubey’de ise 70-80 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, sadece bir günde 88 hasta ve 62 cenazeye de müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde etkili kar yağışı nedeniyle, 140 personel ve 50 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, ilçelerden Akkışla'da 3, Bünyan'da 12, Develi'de 7, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 7, Kocasinan'da 20, Pınarbaşı'nda 40, Sarız'da 5, Talas'ta 8, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 11 ve Yeşilhisar'da 2 olmak üzere 137 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Tipi ve kar nedeniyle tekrar kapanan Pınarbaşı'nda 13, Sarız'da 7 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığına bağlı 135 kişilik ekip de ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tokat

Kar yağışı nedeniyle il genelinde 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu

Valiliğin yapılan açıklamada 283 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor

Adıyaman

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, iki ilçede sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle Sincik'te 10, Çelikhan'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolları açma çalışması devam ediyor.