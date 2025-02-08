Erzurum'da kent merkezi ve tarihi yapılar karla beyaza büründü.

Erken saatlerde başlayan kar sonrası kent merkezindeki tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ile caddeler ve sokaklar karla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta gece etkili olan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Karın ardından beyaza bürünen doğada, yaban hayvanları yiyecek bulmaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

İlçede 3 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

Vatandaşlar da arabalarının üzerinde, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Doğu İnaç, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Yüksek kesimler karla kaplanırken, kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 7 mahalle ve 5 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapalı olan 31 yerleşim yerinden 30'u ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Ekipler, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ilçesinde ise etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 13 derece ölçüldüğü ilçede saçaklarda 1 metreye yakın buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını korumak için brandayla örttü.

Vatandaş İsmail Yalçınkaya, ilçede soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Araçlar çalışamayacak duruma geliyor. Bu yüzden biraz zorlanıyoruz. Donmaya karşı arabamı brandayla örtmeme rağmen çalışmadı." dedi.

Muş

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 21 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Yentür, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Bitlis

Bitlis'te 2 gün önce etkili olan kardan dolayı kapanan 111 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kurtkan, açılan köy yollarında genişletme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sinop

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 35, Dikmen’de 4, Durağan’da 6, Gerze’de 4, Türkeli’nde 6, Erfelek’te 5 ve merkez ilçede 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya

Kar yağışı nedeniyle trafikte aksaklıklar meydana geldi, ilçede bazı araçlar yol kenarında kara saplanarak mahsur kaldı.



Araç sahiplerinin yardım istemesi üzerine Doğanşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, özel çekme araçlarıyla müdahale ederek, ilçesinin farklı noktalarında mahsur kalan araçları güvenli bir şekilde kurtardı.



Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ulaşımın aksamaması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, ekiplerin tüm mahalle yollarında tuzlama, küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Elazığ

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün başlayan ve yer yer devam eden kar ile tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçelerden Maden'de 24, Sivrice'de de 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle Abana'da 7, Ağlı'da 1, Azdavay'da 15, Bozkurt'ta 23, Cide'de 8, Çatalzeytin'de 35, Devrekani'de 27, Doğanyurt'ta 14, İnebolu'da 34, Küre'de 20, Pınarbaşı'nda 15 ve Şenpazar'da 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Tokat-Sivas kara yolu

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ile 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kırklareli

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu süreceği öngörülüyor.