Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda 14 Haziran'da, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi battı.

Yunan Sahil Güvenlik, alabora olan teknenin karşılaştığı durumda sorumluluğu olduğuna dair iddiaları reddediyor.

Ancak elde edilen veriler ve faciadan kurtulmayı başaranlar, Atina'nın göçmenlere yönelik ihmalkâr davranışını yeniden gözler önüne serdi.

82 can kaybı, 515 kayıp

Resmi veriler, ölü sayısının 82, kurtulanların sayısının ise 104 olduğunu söylüyor. Henüz bulunamayanların sayısının 515 civarında olduğu konuşuluyor.

Pakistan'ın paylaştığı verilere göre, geçen hafta Yunanistan açıklarında batan teknede en az 209 Pakistanlı vardı.

Son yılların en kötü deniz felaketi

Söz konusu sayı, akrabalarının Libya'dan Yunanistan'a giden tekneye bindiğini söyleyen ailelerin verdiği bilgilere dayanıyor.

Bölge için son yılların en kötü deniz felaketi olarak değerlendirilen gemide, farklı ülkelerden yüzlerce kişinin bulunduğuna inanılıyor.

Teknede 700 kişi vardı

Pakistan, kaç vatandaşının teknede olduğunu henüz resmi olarak doğrulamadı, ancak Yunanistan'ın ölenleri tespit etmesine yardımcı olmak için DNA örnekleme çalışması başlattı.

"Alarm Phone" adlı sivil toplum kuruluşu, teknede yaklaşık 700 kişinin olduğunu bildirdi.

29 şüpheli tutuklandı

Veriler, 181 kişinin Pakistan'dan ve 28 kişinin Pakistan yönetimindeki Keşmir'den olduğunu gösteriyor. 201 aileden DNA örnekleri toplandı.

Olayla ilgili olarak Pakistan'da şu ana kadar 29 şüpheli insan kaçakçısı tutuklandı.

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