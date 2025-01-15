İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesindeki 112 Acil Yardım İstasyonu’nda 2 yıldır ambulans şoförü olarak görev yapan Hakkarili Öznur Engin ve Mehva Parlak yalnızca zamana karşı değil, toplumsal ön yargılara karşı da mücadele ediyor. Kadın ambulans şoförleri, hız ve hassasiyeti bir araya getirip, her gün onlarca insanın hayatına dokunuyor. Mesleklerini çok sevdiklerini belirten Engin ve Parlak, kadın olarak her alanda olduklarını insanlara gösterebilmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Kış şartlarının çetin geçtiği ilçede, bu mesleği yapmanın cesaret ve öz güven istediğini anlatan Öznur Engin, direksiyona geçtiği ilk zamanlarda heyecanlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün sorumluluk bende. İhbarı yapılan bölgeye 3 kişi gidiyoruz ama hasta ve 1 yakını daha olunca 4 bazen de 5 kişi oluyoruz. Canları bize emanet. Ben de güvenli bir şekilde hastaneye naklini sağlamaya çalışıyorum. Kadın yaparsa en iyisini, en güvenli, en doğru şekilde yapmaya çalışır. Ambulans şoförü dediğinde sanki bir erkek işiymiş gibi algılanıyor.

Aslında değil, her kadın isteği sürece her işi yapabilir. Mesleğin zorlukları tabii ki var. Özellikle olumsuz hava koşullarında daha zor olabiliyor. Tabii bunun üstesinden de ekip olarak geliyoruz. Ben sadece kendi canımdan mesul değilim. Ekip arkadaşlarımın da sorumlukları bende. Ekip olarak üstesinde gelmeye çalışıyoruz."

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEM'

Annesinin ilk günlerde biraz tedirginlik yaşadığını belirten Öznur Engin, “Ama benim ambulans şoförü olmama en büyük destekçim de annem oldu. Çevrem ve arkadaşlarım da bana destek oldular. Bu yüzden mutluyum. Beni ilk gördüklerinde çok şaşırıyorlar.

‘Kadın ambulans şoförü olur mu?’ gibi eleştiriler aldım. Ama en çok olumlu eleştiriler alıyorum. Sevdiğim olan bu işi yapmaktan mutluyum. İnsanların hayatlarını kurtarmak için direksiyonu çevirmek, bir insanın hayatına dokunmak gibidir" diye konuştu.