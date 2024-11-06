Milli sporcu Zana Öztunç, ilçedeki antrenörler tarafından 12 yaşında keşfedildikten sonra kayakla tanıştı.

Kayak sporunda kendisini geliştiren Öztunç, kısa sürede milli takıma girdi. 2017 yılında Rusya'da dünya 8'inciliği ve bayrak yarışında dünya 4'üncülüğü kazanan milli sporcu Zana Öztunç, 2025 Şubat'ta İsviçre'de yapılacak olan yarışmalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yüksekova Çevre Yolu'nda her gün 3 saat yarışmalar için çalışma yapan Öztünç, "Daha önceki yarışlarda aldığımız puanlarla yarışmalara katılmayı hak kazanıyoruz. 4 kez bu puanı aşıp, ülkemizi temsil ederek dünya şampiyonasına girmeye hak kazandım.

Bunun için de çok çalışıyorum. Bu kez amacım, dünya şampiyonluğu kazınıp, ülkemi ve yaşadığım kenti en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.