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Yılbaşından sonra Hakkari ve ilçeleri ile Van arasında yolcu taşımacılığı yapan firmalar ulaşım ücretlerine zam yapmış, zamla birlikte Yüksekova - Van ulaşım ücreti 250 TL olmuştu.

Zam kararından birkaç gün sonra Van Gölü Turizm firması zammı uygulamayacağını eski fiyat olan 200 TL’den ulaşım hizmetine devam edeceğini duyurdu.

'Halkımızın durumunu ortada'

Van Gölü Turizm Firması Yüksekova Şubesi’nden Şahbaz Bor halkın durumunu göz önünde bulundurarak zam kararını uygulamayacaklarını ifade ederek, "Zam kararını bütün firmalar beraber almıştık ancak halkımızın durumunu ortada. İşsizlik had safhada. Bu durumu göz önüne alarak Van Gölü firması olarak ulaşım hizmetini 200 TL’den vermeye devam edeceğiz’’ dedi.