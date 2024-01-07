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Van’da son günlerde hastanelerde yaşanan yoğunluk gündem olurken, Van İl Sağlık Müdürlüğü 2023 yılı hasta muayene sayılarını açıkladı.

VAN NÜFUSUNUN 10 KATINDAN FAZLA

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 2023 yılıyla ilgili önemli bir veriyi paylaştı. Van’da 1., 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında kaç hastanın muayene edildiği açıklandı.

Sadece Van değil bölge illerden de çok sayıda hastanın muayene için tercih ettiği Van’daki hastaneler yoğun bir yılı geride bıraktı.

Yapılan açıklamaya göre Van’da 2023 yılında 1. basamakta 6 milyon 371 bin 675, 2. ve 3. basamakta 6 milyon 013 bin 974 olmak üzere toplam 12 milyon 385 bin 649 hasta muayene edildi. Muayene edilen hasta sayısı Van nüfusunun 10 katını aştı.

MHRS KAPASİTESİ ARTIRILDI

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 2023 yılı için yaptığı planlamalar doğrultusunda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesini önemli ölçüde artırarak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 2023 yılında MHRS kapasitesini yüzde 58,7 oranında artırarak 2 milyon 921 bin 979 kapasitesine ulaştırdığını bildirdi.