TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı bu yıl Yüksekova’da büyük ilgi gördü. 23 okuldan 646 öğrencinin hazırladığı 306 proje, bilimin gücünü ortaya koydu.

"Gelecek bu çocukların ellerinde şekillenecek"

TÜBİTAK 4006 üzerine değerlendirme yapan Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Yüksekova'nın genç beyinleri, projeleriyle hepimizi gururlandırdı. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Renkli ve yenilikçi projelerin sergilendiği fuarda; çevre dostu teknolojiler, robotik kodlama, tarımda verimlilik artırıcı fikirler ve sosyal sorumluluk temalı çalışmalar büyük ilgi gördü.

Öğrencilerden coşkulu mesaj: "Bilimle Büyüyoruz!"

Projelerini anlatırken gözleri parlayan öğrenciler, "Bilim insanı olmak istiyoruz" diyerek heyecanlarını paylaştı. Danışman öğretmenler ise, "Bu fuarlar, çocuklarımızın özgüvenini besliyor" vurgusu yaptı.

Bilim Fuarı'na yoğun ilgi

23 okulda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilçe genelinde yoğun karşılanarak öğrencilere hayatlarında başarılar dilediler.

TÜBİTAK 4006 Hakkında

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen fuarlar, öğrencilerin bilimsel araştırma kültürü edinmesini amaçlıyor. Yüksekova'daki bu organizasyon, bölgenin eğitim alanındaki dinamizmini de kanıtladı.