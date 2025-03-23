Yüksek Seçim Kurulu'ndan sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı YSK tarafından iptal edildi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"HERHANGİ BİR İTİRAZ BAŞVURUSU BULUNMAMAKTADIR"

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır" dedi.