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Son dakika haberine göre Horasan-Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı. AA