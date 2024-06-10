Isparta’da yapılan YKS Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), kurduğu elektronik düzenekle yapay zeka kullanarak kopya çekmeye çalışan M.E.E., polisin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Şüpheli Hareketler Polisin Dikkatinden Kaçmadı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran’da gerçekleştirilen TYT sırasında M.E.E.’nin şüpheli hareketlerini fark etti. Polis, sınav esnasında salondan çıkarılan M.E.E.’nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti.

Kopya Düzenekleri Nasıl Çalışıyordu?

Yapılan üst aramada M.E.E.’nin üzerinde ‘router’ denilen internet bağlantı cihazı, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme şeklinde kamera ve kulaklık ele geçirildi. Şüpheli, router ile internet bağlantısı sağlıyor, düğme kamerasıyla soruları yapay zekaya gönderiyor ve cevapları kredi kartı şeklindeki cep telefonuyla kulaklığa alıyordu.

Suç Ortakları da Yakalandı

M.E.E. ile birlikte, kopya çekmesine yardım eden A.B. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklanırken, A.B. serbest bırakıldı.

Dikkat Çeken Detaylar! Astarı Yırtıp Düzenek Yerleştirmiş

M.E.E.'nin, sınav öncesinde ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra ise tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği ve kulağına kulaklık taktığı belirlendi.