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ÖSYM tarafından 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda, YKS tercih tarihlerinin yanı sıra kontenjan ve taban puanlara ilişkin önemli bilgiler yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacağını açıkladı.

Adaylar, YKS tercih kılavuzunu inceleyerek tercihlerini gerçekleştirebilecek. Kılavuzda yer alan taban puanlar ve kontenjanlar, adaylara üniversite tercihlerini sıralamada yol gösterecek. ÖSYM, adayların tercih süresi içinde kılavuzun yeniden yayımlanacak son halini dikkatle incelemeleri ve duyuruları takip etmeleri uyarısında bulundu.

Bu dönem, üniversite adayları için heyecan verici bir süreç olacak. Kılavuzda yer alan bilgiler ışığında, adaylar istedikleri bölümlere daha emin bir şekilde yönelebilecek. ÖSYM'nin sağladığı rehberlik sayesinde, tercih sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecekler.