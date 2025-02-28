Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra Borsası'nda Globalturk Capital'in düzenlediği "Türkiye ve Çevresinde Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı"nda, uluslararası fon yöneticileri ve yatırımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü yönetimiyle Türkiye'nin özellikle genel seçimler sonrasında belirsizlikleri azaltarak siyasi istikrar sağladığını dile getiren Yılmaz, geçen yıl eylülde 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) uygulamaya konulduğunu anımsattı.

Yılmaz, programın temel amaçlarının enflasyonu kademeli şekilde tek haneli rakamlara düşürmek, dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde potansiyel ekonomik büyümeyi artırmak, üretim bazlı yatırımları, istihdamı büyütmek, yapısal reformlarla ihracatı artırmak ve refahın artırılması yoluyla gelirin toplumun tüm kesimlerine adil şekilde dağıtılması olduğunu anlattı.

Bu amaçları başarmak için para, maliye ve gelir politikaları arasında güçlü bir koordinasyon sağlanacağı ve bunun enflasyonla mücadelede öncelikli alan olarak ele alınacağının altını çizen Yılmaz, "Politika belgelerimizin hazırlanması ve izlenmesi noktasında iyi ve uyumlu bir ekip çalışması var. Politikalar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu gibi üst düzey mekanizmalar aracılığıyla oluşturuluyor ve etkin şekilde izleniyor" diye konuştu.

Yılmaz, dünya ekonomisindeki son gelişmelere değinerek, korumacı politikalara yönelik artan eğilim, küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve tırmanan jeopolitik risklerin büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri artırırken, enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Bu küresel zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin önemli bir büyüme performansı gösterdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"2024'ün tamamında ekonomik büyümenin yıllık yüzde 3,5 ile OVP'deki hedefimize yakın olacağını öngörüyoruz. Ancak pozitif tarafta olduğumuz kesin ve ekonomimiz büyümeye devam ediyor. Yine 2024 için milli gelirin 1,3 trilyon dolar seviyesinde olmasını ve kişi başına düşen gelirin 15 bin doları aşmasını bekliyoruz. Enflasyon tarafında ise son 8 ayda yıllık enflasyon 33 puan gerileyerek Ocak 2025 itibarıyla yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti. Dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişleri enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlıyor. Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü. Bu nedenle, programımızda hizmet tarafına daha fazla odaklanacağız."