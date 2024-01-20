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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında merak edilenleri yanıtladı.

8. Yargı paketinden bahseden Bakan Tunç henüz taslak halinde olduğunu ifade ederek yakın zamanda vekillere sunulacağını belirtti.

Bakan Tunç'a yeni yargı paketi soruldu

Toplumda cezasızlık algısı yaygın: Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var

Yeni yargı paketinin şubat sonu gibi Meclis'te görüşülebileceğini ifade eden Yılmaz Tunç, "Çok sayıda kanunda değişiklik yapılıyor. Uyum düzenlemeleri var. Toplumda cezasızlık algısı yaygın. Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var. İki yıl ceza alan biri bunun koşullu salı verilmesi bunun yarısıdır. Bazı suçlarda dörtte üçtür. 2 yıl ceza alan biri 1 yıl sonra koşullu salıverilme süresi dolar. Denetimli serbestlik de 1 yıl. Öyle olunca hiç cezaevinde kalmamış olur." şeklinde konuştu.

"1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz: 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın"

Yeni pakete göre 2 yıl ceza almış birinin en az 5 ay cezaevinde kalabileceğini söyleyen Tunç, "1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz. 3 yılı da geçmesin." dedi.

Bakan Tunç konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizimki taslak çalışması. Meclis'e gidince meclis grubu da muhalefet ile görüşüyor. Toplumun genelini ilgilendiren siyasi tarafı olmayan konular bunlar. Meclis'e gidince komisyonlarda tartışılıyor. Parti temsilcileri ile tartışılıyor ve karara bağlanıyor.

Bir takım değişiklikler olabiliyor. En doğru kararı verebilmek en önemlisi. Başka düzenlemeler de var. 70'e yakın madde. Temyiz süreleri bunlardan biri. Farklılık arz ediyor bu süreler. Tamamını standarda bağlıyoruz. 2 hafta diyoruz. Sadeleşme olmuş olacak. Hukuk profesörleri ile çalıştık. Bir kısmı tebliğden bir kısmı yüze karşı okunmadan başlıyor bu ayrımı da kaldırdık."