Wanhaber - Özel

Görkemli bir final ile seçim çalışmalarını noktalamak isteyen Yeşil Sol Parti, yarın final mitingini Van’da gerçekleştirecek.

13 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Beşyol Meydanında miting gerçekleştirecek olan Yeşil Sol Parti’nin final mitinginde HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van 1. Sıra Milletvekili Adayı Pervin Buldan konuşma yapacak.

Miting öncesi, Yeşil Sol Partili milletvekili adayları ve partililer, hem seçim ziyaretleri gerçekleştirdi hem de vatandaşları mitinge katılmaya davet etti.

Ramazan Çetin

