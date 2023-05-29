Wanhaber

14 Mayıs Genel Seçimlerinde Yeşil Sol Parti’den Van Milletvekili seçilen Pervin Buldan, Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı ve Mahmut Dindar, mazbatalarını aldı.

Konuya ilişkin Yeşil Sol Parti tarafından yapılan paylaşımda; “Yeşil Sol Parti Milletvekillerimiz, İl - İlçe Eş sözcülerimiz, DBP ve HDP İl - İlçe Eş başkanları ile birlikte mazbatalarını aldılar.

Onurlu halkımızın demokrasi vekaletini taşımanın sorumluluğu hiç bir zaman zayi olmayacaktır. Seçim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

Mehmet Salih Giyci