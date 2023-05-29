WanHaber – Özel

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Van’dan AK Parti Milletvekili seçilen Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, mazbatalarını teslim aldı.

AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ile Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ile birlikte saat 11:00’de adliye binasına geldi.

Kayatürk, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altındere’nin elinden alırken, Türkmenoğlu ise İl Seçim Kurulu Üyesi Hasan Bülbül’ün elinden mazbatasını aldı.

KAYATÜRK: HALKIMIZIN TAKDİRİ BÖYLE ŞEKİLLENDİ

Mazbatasını teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, “Bizi meclise göndermede hemşerilerimizin destekleri oldu. 3. vekilimiz çok az bir oyla kaybetti. O da olsaydı, bizi Van için Ankara’da güçlü kılardı. Halkımızın takdiri böyle şekillendi. Dolayısı ile halkımızdan şikayetçi olma hakkımız yok. Onlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

TÜRKMENOĞLU: VAN KAZANDI

Mazbata teslimi sonrası konuşan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise; “Bize destek olan tüm Van halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye kazandı. Türkiye’yi istemeyen dış güçler, Siyonist gruplar kaybetti, Van kazandı. AK Parti kazandı.

Devletimiz kazandı. Bundan sonra Van’a hizmeti biz kendimize ilke edindik. İki kardeşiniz Ankara’da sizlerin emrinde, Burhan beyle beraber inşallah kol kola hizmet etme aşkı ile çalışacağımızı buradan ifade ediyorum” dedi.

Mehmet Salih Giyci