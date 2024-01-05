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Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarına yöneldi.

Doğalgaz alanında da Sakarya Gaz Sahası'nda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılında yapılan doğal gaz arzı çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

2023 yılı sonu itibarıyla doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısını 836’ya çıkarttıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, “Bir yandan Karadeniz’de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022’ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı” dedi.

"81 İLİMİZİN TAMAMINI DOĞAL GAZ İLE BULUŞTURDUK"

Bakan Bayraktar, Türkiye’de doğal gazın coğrafi ve demografik olarak kullanımına yönelik bir değerlendirmede bulunurken şunları kaydetti:

2002 yılında sadece 5 şehirde; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir’de doğal gaz kullanılıyordu. Doğal gaz ulaşan yerleşim sayısı 57 idi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda 2018 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizin tamamını doğal gaz ile buluşturduk.

71 MİLYON KİŞİ DOĞAL GAZA ERİŞTİ

2022 yılı sonunda 743 yerleşim yerinde 70,2 milyon nüfusa doğal gaz ulaştırıldığını hatırlatan Bakan Bayraktar, 2023 yılı sonunda doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısını 836’ya yükselttiklerini dile getirdi.

Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz’de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022’ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı" dedi.

"BAŞARI HİKAYESİ YAZIYORUZ"

Bakan Bayraktar şunları söyledi:

“Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda her gün 4 milyon metreküp doğal gazı üreterek şebekeye veriyoruz. Bir buçuk milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Elbette bununla kalmayacağız. Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğal gazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz.”

SAKARYA GAZ SAHASI

Batı Karadeniz’deki doğalgaz sahası günlük 4 milyon metreküp üretim yapıyor.

Sakarya Gaz Sahası, Zonguldak ilinin, Çaycuma İlçesinin yaklaşık 190 kilometre kuzeyinde ve deniz seviyesinden 2 bin 200 metre derinlikte bulunan Tuna-1 kuyusuyla ulaşılan ve birçok rezervden oluşan ve çok büyük miktarda doğalgaz rezervini barındıran bir saha.

Sakarya gaz sahasının keşfi ve doğalgazın karaya çıkartılması; Türkiye'nin enerji bağımsızlığını artırmak için umut verici bir gelişme olarak kabul ediliyor.

TPAO verilerine göre, Sakarya Gaz Sahası'nda planlanmış bir kapasite var ve tesisin tamamı devrede. Bölgedeki üretim de artırılarak geliştiriliyor.