Van’ın İpekyolu ilçesi Beşyol Meydanı’nda bulunan ve 24 yıl önce yapılan, 75 dükkânın yer aldığı Yeraltı Çarşısı, son yılların en durgun dönemini yaşıyor.

Yeraltı çarşısı esnafları, bir dizi problemleri olduğunu anlatırken, bunların çözülmesini talep ediyor.

Girişlerine ve camlarının üzerine ilan ve reklam afişleri asılan, bu şekilde dışarıdan bakıldığında görüntü kirliliği oluşturan çarşı, kış aylarında da ısınma problemi yaşıyor.

ÇARŞI ESNAF ESEN: “ALT YAPIDAN ÜST YAPIYA KADAR ÇOK FAZLA SORUNUMUZ VAR”

Yeraltı Çarşısı Esnaflarından Emin Esen, yaptığı açıklamada; “24 yıldır yeraltı çarşısında esnafım. Çok fazla sorunlarımız var. Alt yapı, üst yapı ve birçok alanda sorunlarımız devam ediyor. Alt yapıdan kaynaklı ciddi koku sorunu yaşıyoruz. Çok fazla girişi olmasına rağmen herhangi bir yürüyen merdiveni yok çarşımızın. 1 tane asansör var o da çalışmıyor. Çarşının girişlerindeki kapılar bozuk, aydınlatmalar yetersiz kalıyor. Doğalgaz olmadığı için ısıtma ve soğutmada sorunlar oluşuyor. Esnaf olarak kendi imkanlarımız ile klimalar alıyoruz ama bu da bizi zorluyor, gücümüzü aşıyor. Daha önce yetkililer gelip incelemelerde bulundu. Ama sonrasında bir çözüm üretilmedi.” dedi.

“ZOR DURUMLAR YAŞIYORUZ”

Dışarıdan görünüşüyle cazibesi olmayan çarşıda ekonomik sorunlar da yaşandığını belirten Esnaf Esen, “Satışlarımız önceki yıllara göre yüzde 70 azalmış durumda. Hal böyle olunca 5 eleman çalıştıran esnaf bir işçiye düşürmek zorunda kalmış. O kalan bir işçi ile de her şeyi yapmaya çalışıyor. Kış aylarında çok fazla soğuk oluyor burası ve ısıtamıyoruz. Bu da vatandaşın tercihini olumsuz etkiliyor. Koşullar daha iyi olursa vatandaşlar buraya daha fazla gelir ve şartlar değişir. Düğün sezonu ve İranlılardan dolayı küçük de olsa burası biraz hareketlilik gösteriyor ama onun haricinde çok durgun kalıyor. Hatta çarşısının girişleri ve dıştan görünümü güzel olmadığı için çok fazla bilinmiyor. Özellikle şehir dışından gelenler veya İranlılar buranın mescit ve lavabo yeri olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.

ESNAF AŞKAN: “DIŞARDAN GÖRÜNÜŞÜ MÜŞTERİ KAYBETTİRİYOR”

“Burası ekmek kapımız ama çok fazla sorunumuz var” diyen esnaf Halis Aşkan ise, “Müşteri çekmede çok sorun yaşıyoruz. Girişler çok problemli. Cadde altı olduğu için özellikle kış aylarında aşağı doğru su sızıntıları oluyor. Esnaf olarak bunu çözecek imkânımız yok. Girişlerin dört bir yanına reklamlar asılıyor. Sonradan sökülmeye çalışılınca izi kalıyor. Bu durum görüntü kirliliğine de neden oluyor ve müşteri kaybına neden oluyor. Işıklandırma çok kötü, sorunlarımız gün geçtikçe artıyor” diye konuştu.

“ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Ekonomik sorunlarla geçinmeye çalıştıkları aktaran esnaf Aşkan, “Burada esnaflık yapan insanlar vasıtasıyla yüzlerce vatandaş evine ekmek götürüyor. Doğunun hiçbir yerinde olmayan bir hizmet yeri ama maalesef değer görmüyor. Özellikle yazın sıcağında alışveriş yapmak isteyenler için serin bir yer burası. Hediyelik eşya, giyim, kozmetik ve birçok alanda hizmet var. Bakımsızlıktan dolayı halk çok fazla rağbet göstermiyor. Doğalgaz olmadığı için ısıtmada sorun yaşıyoruz. Klimalarla bunu halletmeye çalışıyoruz ama esnafın gücü üzerinde oluyor. Çok güzel bir yapı olmasına rağmen maalesef eksikleri de çok. Esnaf olarak yetkililerden çözüm bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.