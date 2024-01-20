Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Abdullah Sadıksoy, partisi tarafından Van Ferit Melen Havalimanı’nda karşılandı. Daha sonra konvoy şeklinde şehir merkezine gelen partililer, burada Tuşba İlçe Başkanlığı seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

ŞABU: VAN’I HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Van’ı hak ettiği noktalara getirmek için çalışmalarına yoğunluk vereceklerinin altını çizen Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Naif Şabu, “Diyorlar ki, milli görüş modası geçti. Biz de diyoruz ki; refahın, huzurun, adaletin, kardeşliğin, şefkatin ve muhabbetin modası ne zaman geçerse milli görüşün, refah partisinin de modası o zaman geçer. Artık bu memlekete hizmet etme zamanı geldi. Necmettin Erbakan hükümet ortağı iken bu memlekete ne hizmetlerde bulunmuşsa bizler de aynı hizmetleri yapacağız. Seçim çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz” ifadelerine yer vererek partililere seslendi.

BİLİCİ: ÇALIŞMALARIMIZA YOĞUNLUK VERECEĞİZ

Seçim çalışmalarına yoğunluk vereceklerini belirten Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Bilici, “Seçimleri kazandığımız takdirde Van’a dair çok güzel çalışmalar yapacağız, büyüklerimiz refah belediyeciliğinin örneklerini daha önce sundular, Türkiye genelinde de geçmiş çalışmalarımız bizim referansımız olacaktır.” diye konuştu.

DR. SADIKSOY: BELEDİYELERİN BİZE İHTİYACI VAR

Van’ın kalkınmasına olanak sağlayan çalışmalara yoğunluk verileceğini söyleyen Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Abdullah Sadıksoy ise, Erbakan hükümetinin, Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olduğunu söyleyerek, “Necmettin Erbakan hükümeti Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti oldu ve bunu da herkes kabul etti. Biz hem manevi hem de maddi anlamda tekrar halkımızı kalkındırmaya geldik. Yine biz geliyoruz, belediyelerin bize ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Naif Şabu, Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Bilici, Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Abdullah Sadıksoy ve beraberlerindeki heyet Beşyol Caddesinde bulunan Tuşba İlçe Başkanlığı seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.