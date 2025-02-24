Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın imzasını taşıyan yeni 10 TL ve 100 TL banknotlar bugünden itibaren hayatımıza giriyor. Ellerinizde tuttuğunuz paralar artık yeni bir yüze sahip! Peki, bu banknotlar neler getiriyor, nasıl görünüyor? İşte detaylar…

Yeni Banknotlar Bugün Tedavüle Giriyor

TCMB, E9 Emisyon Grubu’nun VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlarını 23 Şubat 2025 Pazar gününden itibaren resmen dolaşıma soktu. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla birlikte, milyonlarca vatandaşın cüzdanındaki paralar yenileniyor. Yeni tertip banknotlar, bugünden itibaren bankalar, ATM’ler ve ödeme noktalarında kullanılmaya başlanacak.

Fatih Karahan’ın İmzası İlk Kez Parada

Bu banknotların en dikkat çeken özelliği, TCMB’nin yeni Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın imzasını taşıması. Karahan’ın imzasının yanı sıra:

100 TL: Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzası yer alıyor.

10 TL: Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzası bulunuyor.

Fatih Karahan, Şubat 2024’te TCMB Başkanlığı’na atanmasının ardından ilk kez banknotlara imzasını atmış oldu. Bu, onun ekonomi politikalarındaki etkisinin bir sembolü olarak görülüyor.

Görünüm Aynı, İmzalar Yeni

Merak edenler için: Yeni 10 TL ve 100 TL’ler, önceki tertiplerle boyut, tasarım ve güvenlik özellikleri açısından tamamen aynı. Banknotların ön ve arka yüzündeki kompozisyonlar, renkler ve genel görünüm değişmedi; tek fark, üzerindeki isimler. Yani, alıştığınız 10 TL’lik kırmızı ve 100 TL’lik mor banknotlar, sadece yeni imzalarla güncellendi. Eski banknotlar ise geçerliliğini koruyarak yenileriyle birlikte tedavülde kalacak.

Neden Yeni Tertip Çıkarıldı?

TCMB, zaman zaman banknotların tertip güncellemelerini yaparak yönetimdeki isim değişikliklerini paraya yansıtıyor. Fatih Karahan’ın başkanlığa gelmesiyle bu adım atıldı. Yeni banknotlar, hem ekonomik güveni tazelemeyi hem de TCMB’nin yeni dönemini simgelemeyi amaçlıyor. Vatandaşlar, bugünden itibaren ATM’lerden veya bankalardan bu paraları almaya başlayabilir.