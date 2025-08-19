- 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca yürütülecek etkinlikler, planlanacak görev, etkinlik ve projeler ile öğrenci kulüplerinin çalışmalarında 'Aile Yılı' temasına uygun politikalar takip edilecek.

- Doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi, orman temizliği gibi çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesi planlanarak, eğitim öğretim yılının ilk dersi, 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' temasıyla yapılacak.