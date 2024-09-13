14 Eylül'de Ne Kandili İdrak Edilecek?

Bu yılın son büyük kandili olarak bilinen Mevlid Kandili, 14 Eylül 2024 tarihinde kutlanacak. İslam dünyasında önemli bir yeri olan bu özel gün, Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak kabul ediliyor ve her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde anılıyor. Ancak bu özel günün kutlanması, hicretten yaklaşık 350 yıl sonra Mısır’daki Şii Fâtımî Devleti döneminde başlamıştır.

Mevlid Kandili'nin Tarihçesi ve Anlamı

Mevlid kelimesi, "doğum zamanı" anlamına gelir ve bu özel gece, İslam peygamberinin doğum günü olarak kabul edilir. Sünni gelenekte, Rebiülevvel ayının on birinci gecesi ile on ikinci gecesi arasında yer alan bu gece, Hz. Muhammed’in doğduğu günle çakıştığı için kutlanır. 25-26 Nisan 571 tarihlerine denk gelen bu gece, Mevlid Kandili olarak anılmaktadır.

2024 Kandil Takvimi Detayları

2024 yılı için belirlenen kandil günleri ve özel günler arasında Mevlid Kandili, son büyük kandil olarak öne çıkıyor. Yılın diğer önemli kandil günleri arasında Regaib Kandili, Mirac Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı bulunuyor. 14 Eylül’de Mevlid Kandili'nin yanı sıra, diğer kandil günleri ve bayramlar da takvimde yer almakta.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024 yılı kandil takvimi açıklandı ve bu takvim doğrultusunda 14 Eylül’de Mevlid Kandili idrak edilecektir. Bu bilgiler, tüm İslam camiası için önemli olup, dini günlerin doğru bir şekilde kutlanması ve ibadetlerin yerine getirilmesi açısından rehber niteliğindedir.