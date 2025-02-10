Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta Kartalkaya'daki otel yangınına dikkat çekilerek, "Bu tür elim hadiseler, toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken en hassas anlar olup, hiçbir şekilde istismara açık olmamalıdır. Ne var ki, böylesi acılı bir sürecin ardından, özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler, bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur.

Bu minvalde, bakanlığımız derhal harekete geçmiş olup, ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatılmıştır. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, sahada da ticaret il müdürlüklerimizce gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlanmıştır" denildi.

Söz konusu inceleme kapsamında elde edilen bilgi belgelerin ve denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda görüşülmesi neticesinde, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

ÖZEL OKULLARA CEZA

Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen çalışmaların Ticaret Bakanlığı'na iletilmesi üzerine, özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışlarının, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun yetkisi dahilinde incelenmeye alındığı belirtilerek, "Bu bağlamda, özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bakanlığımız müfettişlerince kapsamlı denetim faaliyetleri icra edilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde, bilhassa etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, haksız kazanç sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının tesis edilmesi, velilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitim sistemimizde karşılaşılabilecek her türlü haksız uygulama ve fırsatçı yaklaşımlara karşı mücadele edebilmek için gereken tüm idari tedbirler alınmıştır" denildi.

ZİNCİR VE YEREL MARKETLERE CEZA

Öte yandan, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar ile fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir market ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede denetim yürütüldüğü belirtilerek, "Denetimler kapsamında, Kurul tarafından mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52 milyon 824 bin 640 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Toplamda, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2025 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar neticesinde, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.