İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir okulda, 7. sınıf öğrencisi olan G.N.Ç. ile sınıf arkadaşı C.K. arasında yaşanan tartışma büyük bir trajediyle sonuçlandı. G.N.Ç., tartışmanın ardından C.K'nın yüzüne biber gazı sıktı ve sonrasında bıçakladı. Bu korkunç olay, 'Yandere Simulatör' adlı bir bilgisayar oyununun etkisi altında yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi.

G.N.Ç'nin, olaydan bir gün önce C.K'yı parka çağırarak "Seninle yarın okulda görüşeceğiz" dediği ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, olayın yaşandığı gün C.K, önce biber gazı sıktı ve ardından ağabeyinin bıçak koleksiyonundan aldığı bir bıçakla G.N.Ç'yi yaraladı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi ve tedavisi devam ediyor. Okul yönetimi ve emniyet güçleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli C.K'nın 'Yandere Simulatör' adlı oyunu oynadığı ve bu oyunun şiddet içerikli olduğu belirlendi. Oyunun amacı, okulda sevmediği kişileri tuzağa düşürerek ortadan kaldırmak ve öldürmek üzerine kurulu.

'Yandere Simulatör', Mavi Balina gibi ölümle sonuçlanan bilgisayar oyunlarına benzer bir şekilde, bir anime karakterin hastalıklı duygularla sevdiği kişilere zarar vermesini ve cinayetleri örtbas etmesini konu ediniyor. Oyuncular, öldürme seçeneğini seçmese bile oyunda dikkat çeken yöntemlerle diğer karakterleri etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar.