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WanHaber - ÖZEL

Van'da yaşanan trafik sorunu gündemdeki yerini korurken, iki gündür yağan yağmur sonrası, günün belli saatlerinde trafik durumu daha bir çekilmez oluyor. Ayrıca alt yapı yetersizliğinden dolayı yağmur sonrası bazı cadde ve sokaklar su birikintileri ile doluyor.

Normal zamanlarda bile trafik sorununun yaşandığı Van’da, bu sorun yağışlı havalarda daha da katmerli bir hal alıyor.

Vatandaşlar, kentin trafik sorununun mutlak suretle çözülmesi gerektiğini belirtirken, alt yapı konusunun da çözülmesini ve yağışlı havalarda söz konusu sıkıntıların önüne geçilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı akşam saatlerinde, özellikle Beşyol mevkii ile eski emniyet kavşağı arası, yağışlı havalarda belli saatler arası adeta kilitleniyor.

Bu arada dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası, Edremit ilçesinin belli bölgelerinde de yollarda su taşkınları oluştu. Oluşan su taşkınları yayalar ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Haber: Mehmet Salih Giyci