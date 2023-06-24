Paralı asker şirketlerinden ya da grupların olduğu belirtilen Wagner Ordusu, Rusya'ya resmen savaş ilan etti. Wagner grubu sosyal medyada gündem oldu. Peki Rusya Wagner grubu nedir? Wagner nedir, kimdir?

WAGNER GRUBU KİMDİR NEDİR?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor.

PARAMİLİTER NE DEMEK?

Bir yarı askerî ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askerî ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir. Yani paralı asker grubudur.

Wagner Grubu, Rus çıkarlarını desteklemek için faaliyet gösterdiği, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan (MoD) askeri teçhizat aldığı ve eğitim için MoD kurulumlarını kullandığı için, genellikle MoD'nin veya Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatının fiili bir birimi olarak kabul edilir.

KAÇ KİŞİLİK?

2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli bir rol oynadı; burada, diğer faaliyetlerin yanı sıra, bildirildiğine göre Ukraynalı liderlere suikast düzenlemek için konuşlandırıldı ve ön cephe çarpışması için mahkumları ve hükümlüleri geniş çapta askere aldı. Aralık 2022'de Pentagon'dan John Kirby, Wagner grubunun Ukrayna'da 10.000 müteahhit ve 40.000 hükümlü dahil 50.000 savaşçısı olduğunu iddia etti. Diğerleri askere alınan mahkumların sayısını 20.000'den fazla olarak belirtse de, Ukrayna'da bulunan PMC'lerin toplam sayısının 20.000 olduğu tahmin ediliyor.

Bazı kaynaklar da Wagner'in 25 bin kişilik askeri gücü bulunduğunu belirtiyor.

KURUCUSU KİMDİR?

Wagner'in kurucsu Yevgeni Prigojin olarak biliniyor. Bazı kaynaklara göre; Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir.

WAGNER GRUBU KAÇ KİŞİ?

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na göre, "Wagner neredeyse kesinlikle şu anda Ukrayna'da 50.000 savaşçıya komuta ediyor ve Ukrayna harekatının önemli bir bileşeni haline geldi."

Rusya'da paralı askerler yasadışı olmasına rağmen, Wagner Group 2022'de şirket olarak tescil edildi ve St Petersburg'da yeni bir genel merkez açtı.

kaynak:süperhaber