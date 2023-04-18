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Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol) Van il yönetimi kentte faaliyet yürüten yerel ve ulusal basın temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

HDP ve Yeşil Sol Parti tarafından kentte faaliyet yürüten yerel ve ulusal basın mensupları için verilen iftar yemeğine Yeşil Sol Parti Van İl Sözcüsü Veysi Dilekçi, HDP Van İl Eş Başkanları Handan Karakoyun, Fikret Doğan, Yeşil Sol Parti Milletvekilleri Adayları Zülküf Uçar, Gülderen Varlı, Mahmut Dindar, Havin Kiye ve Taylan Ertaş katıldı.