Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Seçim tarihinin kesinleşmesiyle birlikte siyasi partilerde de milletvekili aday adaylığı süreci devam ediyor. WanHaber ekibi olarak vatandaşlara yeni vekillerden beklentilerini sorduk. İşte Vanlı vatandaşların verdiği ilginç cevaplar...