HDP’nin öncülüğündeki Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçiminde aday çıkarmayacağını açıkladı. Vanlıların bir kısmı ittifak kararını doğru bulurken, çoğu vatandaş ise HDP’nin aday çıkarması gerektiğini söyledi. İşte o röportaj…